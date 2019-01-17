قسنطينة.. حجز أكثر من 4 قناطير من اللحوم الفاسدة

تمكنت مديرية التجارة بقسنطينة، اليوم الخميس، من حجز 485 كلغ من اللحوم البيضاء غير الصالحة للإستهلاك، حسبما أفاد به بيان.

العملية الخاصة بالحجز مست تجار الجملة للدواجن و البيض، أسفرت عن حجز هذه الكمية من الدجاج الغيرصالح للإستهلاك.

وقد كانت اللحوم معروضة للبيع عبر المحلات التجارية المتخصصة في بيعها، وبعد معاينتها، تم التأكد من أنها “غير صالحة” للإستهلاك.

وذلك لعدم إحترام إلزامية النظافة، وكذا عدم الإلتزام بإعلام المستهلك، في حين وصلت قميتها المالية بأكثر من 135 ألف د.ج.

وقد تم إعداد محاضر متابعة قضائية ضد التجارالمخالفين، الذين ضبطت لديهم هذه الكمية من اللحوم البيضاء غير الصالحة للإستهلاك.