قسنطينة..حجز أكثر من 87 الف قرص بريغابالين 

وضعت فرقة قمع الاجرام بالمصلحة الولائية الشرطة القضائية، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين حدا لنشاط شخصين ينتميان لشبكة اجرامية خطيرة كانت تعمل على إدخال مؤثرات عقلية ذات منشأ أجنبي عن طريق التهريب.

حيث تم توقيفهما على مستوى نقطة مراقبة فجائية بالطريق السيار شرق غرب قرب محول جبل الوحش.

المعنيين كانا ينقلان كمية معتبرة، من ولاية حدودية باتجاه ولاية بوسط البلاد مرورا بقسنطينة.

وقدرت الكمية المضبوطة بـ 87750 كبسولة من دواء بريغابالين كانت مخبأة بتجويف معد كمخبأ خاص بهيكل الشاحنة.

وبعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية قامت بتقديم المعنيين أمام النيابة المحلية.