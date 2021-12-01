قسنطينة: حجز قرابة 16 ألف قرص مهلوس

تمكنت قوات الشرطة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية علي منجلي بأمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط مروج مهلوسات و حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وفي بيان لامن الولاية، فقد نمكنت ذات العناصر من حجز قرابة 16 ألف كبسولة بريغابالين ذو الخصائص المؤثرة عقليا، و ذلك بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين.

كما تم توقيف شخص و حجز مركبة سياحية كان يستخدمها في الترويج و النقل بين ولاية قسنطينة و ولاية أخرى شرقية

بالمقابل و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضده تم تقديمه اام النيابة المحلية بمحكمة قسنطينة الابتدائية.

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قسنطينة: توقيف 5 أشخاص وحجز قرابة 700 قرص مهلوس

تمكنت مصالح الأمن الحضري التاسع بدعم من المصلحة الولائية للشرطة القضائية و المناوبة المحلية لولاية قسنطينة، من توقيف خمسة أشخاص لتورطهم في شجار جماعي بحي بودراع صالح. وفي هذا السياق أفاد بيان لأمن الولاية عن حجز ذات المصالح بعد التحريات و عمليات التفتيش التي تمت باذن من السلطة المختصة، قرابة 700 قرص من المؤثرات العقلية بحوزة المشتبه فيهم إضافة الى أسلحة بيضاء. بالفيديو.. شرطة قسنطينة تنجح في توقيف مروّج مهلوسات

كما بثّت شرطة لولاية قسنطينة، مقطع فيديو، لعملية توقيف مشتبه فيه في ترويج المهلوسات من أحد شوارع أحياء المنطقة. كما جاءت عملية التوقيف بعد ان وضعت الشرطة خطة ميدانية من قبل عناصر الشرطة بالزي المدني.

بالمقابل يظهر في مشاهد الفيديو، شخص يركن دراجته النارية في أحد الشوارع، ليأتي إليه آخر، من أجل استلام المهلوسات. وبعدها تقدم الشرطيان بالزي المدني إليه دون أن يتفطن أنهم قادون إليه، ليتم توقيفه محاولا الفرار.

كما لاقت الفيديو، الذي نشرته الشرطة على صفحتها، استحسان رواد و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قدموا شكرهم للأمن نظير مجهوداتهم المبذولة في الحد من هذه الظاهرة التي عرفت انتشارا واسعا.