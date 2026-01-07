قسنطينة: حجز قرابة 20 كلغ من المخدرات وتوقيف 3 أشخاص

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك بباتنة، اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة. وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. من حجز كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 19,600 كلغ.

العملية جاءت في إطار الجهود المشتركة لمكافحة التهريب بكافة أشكاله، وفي عملية نوعية، أين تم ضبط سيارة سياحية كانت تستعمل في عملية التهريب. إضافة إلى توقيف أربعة 4 أشخاص تم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت الجمارك أن هذه العملية النوعية على مستوى التنسيق العالي والتجند الدائم بين مختلف أجهزة الدولة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظًا على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

