قسنطينة: حجز قرابة 3 قناطير ونصف من اللحوم الحمراء الفاسدة

ضبطت مديرية التجارة بالإشتراك مع مصالح الأمن الوطني، كمية كبيرة من اللحوم الحمراء الفاسدة، الموجهة للإستهلاك.

في حين تمت العملية، خلال عمليات مراقبة وتفتيش قامت بها مديرية التجارة بالإشتراك مع الأمن الوطني لحي ملاح سليمان. طالت مراقبة مدى صلاحية اللحوم الحمراء والنقانق للإستهلاك البشري.

كما أسفرت العملية عن حجز ما يقارب 3 قناطير ونصف من اللحوم الحمراء والأحشاء الغير مطابقة لمعايير النظافة والسلامة الصحية. بحيث تم إتلاف الكمية المحجوزة وإتخاد الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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تمكنت عناصر من مديرية التجارة ومنظمة حماية المستهلك بالتنسيق مع أفراد من الأمن الحضري 22. من احباط محاولة تسويق كمية معتبرة من اللحم المفروم. بعد مداهمة لمحل جزارة بحي البحيرة الصغيرة “بتيلاك” في وهران.

العملية التي تم تنفيذها استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط صاحب محل الجزار المشبوه. أسفرت عن حجز ما يقارب 12 كلغ من اللحم المفروم كان مجهزا للتسويق.

فيما تم العثور أيضا على كميات كبيرة من مادة كيماوية متمثلة في أملاح النترات المستخدمة في حفظ الجثث كان يستعملها صاحب المحل في حفظ لون اللحم المفروم الفاسد.

كما تمكنت خلال ذات الأسبوع، فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران من وضع حد لنشاط محل قصابة. تستعمل مادة حفظ جثث الموتى لحفظ اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة بغرض تسويقها.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد قيام “بوشي” بحي “قمبيطة” بتجهيز لحوم بيضاء وحمراء فاسدة. وخلطها بمواد كيميائية متمثلة في مادة حفظ جثث البشر. كان بصدد تسويقها للمحلات والمطاعم بالولاية.

وعليه وضعت خطة محكمة لمداهمة المحل من طرف أفراد فصيلة الأبحاث. مدعمين بافراد الأمن والتدخل واعوان مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش. وتم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بفرم اللحوم البيضاء المعروضة للبيع والموجهة للاستهلاك البشري مستعملين هذه المادة للحفاظ على لونها.