قسنطينة: حجز قرابة 5  قناطير من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك

تمكنت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس عشر بالتنسيق مع المصالح المختصة في قسنطينة. اثر خرجة مراقبة ميدانية بالمدينة القديمة من حجز 480 كلغ من اللحوم بمختلف أنواعها (نقانق، لحم مفروم ، و شحوم).

وحسب بيانم أمن ولاية قسنطينة فبعد معاينتها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، وموضوعة في مكان لا يراعي ظروف الصحة و النظافة.

ويأتي هذا في إطار جهود شرطة قسنطينة الرامية الى مراقبة شروط النظافة .والحفظ على مستوى المحلات التجارية والأسواق اليومية حفاظا على صحة المواطنين.

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