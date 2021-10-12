قسنطينة: حجز قرابة 6 آلاف قرص مهلوس

وضع أمن ولاية قسنطينة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، حدا لنشاط شبكة اجرامية مع حجز قرابة 6000 قرص من المؤثرات العقلية.

وجاء في بيان لأمن الولاية، أنه في اطار مكافحة الجريمة بشتى انواعها لا سيما الإتجار غير الشرعي بالمخدرات و المؤثرات العقلية تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الدقسي من وضع حد لنشاط شبكة اجرامية.

وهذا استغلالا لمعلومات مؤكدة تفيد وجود صفقة مشبوهة متمثلة في بيع شراء كمية من المؤثرات العقلية على مستوى حي لوناما بقسنطينة، وعليه تم وضع خطة مهنية ميدانية كللت بتوقيف شخصين وحجز مركبة سياحية التي عثر بداخلها على كمية من الاقراص المؤثرة عقليا قدرت بقرابة 6000 قرص من نوع برومازيبام 06 ملغ.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدر بأزيد من 30 مليون سنتيم يرجح انه من عائدات الاتجار بهذه السموم.

وأضاف البيان أنه وبعد الانتهاء من الاجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية.