قسنطينة: حجز قرابة 700 غرام من المخدرات و240 كبسولة بريغابلين

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة في عمليتين نوعيتين متفرقتين من تفكيك شبكتين إجراميتين.

وتمكنت ذات الجهات الأمنية من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و37 سنة.

وتورط المتهمون في قضيتي تكوين وتسيير شبكة إجرامية دولية منظمة لغرض الحيازة، الحصول، الشراء قصد البيع.

بالإضافة الى نقل وتوزيع للمخدرات بطريقة غير شرعية باستعمال مركبة وكذا الممارسة غير الشرعية لمهنة.

وكذا حيازة ونقل وبيع مواد صيدلانية (أدوية صيدلانية ذات خصائص مخدرة ) دون رخصة، باستعمال مركبة ذات محرك.

وتعود حيثيات القضية الأولى لمعلومات تلقتها الفرقة بخصوص نشاط شبكة إجرامية في مجال ترويج المخدرات على مستوى حي سيساوي.

وكللت العملية بتوقيف 3 أشخاص، على متن مركبة، وبتفتيشهم تم حجز 7 صفائح من المخدرات ومبلغ 125000 دج .

وتم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية عن قضية تكوين وتسيير شبكة إجرامية دولية منظمة لغرض الحيازة، الحصول، الشراء قصد البيع.

وكذا نقل و توزيع للمخدرات بطريقة غير شرعية باستعمال مركبة.

القضية الثانية تعود وقائعها لمعلومات تلقتها الفرقة بخصوص نشاط مشبوه بحي قيطوني عبد المالك بوسط المدينة.

وتم توقيف مركبة من نوع ” بولو فولسفاغن ” على مستوى ذات الحي على متنها شخصين بعد عمل ميداني محكم.

وتم العثور على كيس بلاستيكي به 4 علب، كل علبة تحوي 6 أمشاط بريغابلين كانت مخبأة بإحكام تحت الكراسي الخلفية.

كما تم ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 126500 دج، ليتم تحويلهم إلى مقر الفرقة للاستكمال الإجراءات القانونية.

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام النيابة المحلية عن قضية الممارسة غير الشرعية لمهنة، حيازة ونقل وبيع مواد صيدلانية دون رخصة.

العمليتين التي قادتهما فرقة البحث والتدخل مكنت من حجز كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ 688 غرام.

بالإضافة الى 240 كبسولة من دواء بريغابلين، مبلغ إجمالي يقدر بـ 251500 دج ومركبتين تستغلان في التنقل من قبل أفراد الشبكتين.