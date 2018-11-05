قسنطينة: حجز كمية معتبرة من المفرقعات والالعاب النارية

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببلدية ابن باديس”الهرية” من خلال عملية نوعية قادتها ذات المصالح اليوم الإثنين، من حجز كمية معتبرة من المفرقعات والالعاب النارية ذات مصدر اجنبي تقدر ب 36972 مختلفة الاشكال والاحجام.

وحسب مصدر عليم للنهار، ان هذه العملية جاءت على اثر دورية قامت بها مصالح الدرك الوطني وسط بلدية ابن باديس، اين تم الاشتباه في احدى السيارات من نوع بيجو 307.

وخلال فحصها، وجدت داخلها الكمية التي كانت موجهة للبيع.

حيث تم ايقاف شابين تتراوح اعمارهم بين 28 و 30 سنة وتحويلهما الى مقر الفرقة لاتمام اجراءات التحقيق.