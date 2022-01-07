قسنطينة: حجز كمية معتبرة من زيت المائدة موّجه للاحتكار والمضاربة

قامت فرقة البحث و التدخل بامن ولاية قسنطينة بالتنسيق مع مديرية التجارة بمداهمات وعمليات مراقبة واسعة ضد المضاربين والمحتكرين لمادة زيت المائدة.

العملية مست العديد من احياء الولاية تم خلالها حجز ما يزيد عن 16 الف لتر من زيت المائدة كانت مخبأة في مستودع غير قانوني وموجهة للاحتكار والمضاربة بإحدى الاحياء الشعبية في قسنطينة.

وعلى إثر ذلك تم تحرير محاضر مخالفات واتخاد الاجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

ميلة: حجز 1800 لتر من زيت المائدة الموجهة للمضاربة

كما استرجعت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في ميلة، 1800 لتر من مادة زيت المائدة، في عملية أمنية. وقال مصدر مطلع بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني، أن العملية جاءت بالاشتراك مع مصالح التجارة، حيث تم العثور على هاته الكمية بمحل تجاري. أين وجدت مخبأة بمكان خفي بالمحل. هذا وتندرج العملية استنادا للمرجع ذاته، في إطار مهام ممارسة الشرطة الاقتصادية لمحاربة المضاربة.

الوادي: حجز سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء بداية السنة الجديدة

كما تمكنت عناصر الأمن المشتركة بين مصالح أمن الولاية والدرك الوطني بولاية الوادي، من حجز سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية جاءت خلال عمليات تنفيذا للمخطط العملياتي المسطر لتأمين إحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة. كما تم تشكيل مداهمات مشتركة موسعة سخر لها كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة.

شملت التدخلات أوكار الجريمة والنقاط السوداء بتراب الولاية، حيث تم حجز سلاحين ناريين تقليديي الصنع. الأول من الصنف الخامس والثاني من الصنف الثامن.

كما تم حجز سلاحين أبيضين محظورين يتمثلان في سيفين من الحجم الكبير من الصنف السادس. وتوقيف 03 متورطين في العملية. في العقد الثاني والثالث من العمر.