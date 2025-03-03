قسنطينة.. حجز كمية من مادتي السميد والفرينة منتهية الصلاحية

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة بتهمة جنحة حيازة منتجات غذائية استهلاكية منتهية الصلاحية (سميد وفرينة).

وتعود حيثيات القضية إلى معلومات مؤكدة واردة إلى أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بقسنطينة. عن قيام صاحب محل تجارة بالجملة للمنتجات المرتبطة بتغذية الإنسان بدمج مادتي السميد والفرينة. منتهية الصلاحية مع مواد صالحة للاستهلاك ويقوم ببيعها.

استغلالا للمعلومات تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان أين تم العثور على كمية كبيرة. من مادتي السميد والفرينة منتهية الصلاحية.

على إثرها تم توقيف المعني واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة تحقيق الذي أسفر عن حجز كمية معتبرة من مادتين الفرينة والسميد منتهية الصلاحية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور