قسنطينة: حجز ما يقارب 1 كلغ من الذهب بمطار محمد بوضياف

تمكنت فرقة فحص المسافرين التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالمديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة. من حجز ما يقارب 1 كلغ من المصوغات الذهبية بمطار قسنطينة الدولي “محمد بوضياف”.

وحسبما أفادت به مصالح الجمارك اليوم الأحد، فإن مصالح الفرق الجمركية العملياتية تمكنت من حجز 273 قطعة من المصوغ الذهبية بوزن إجمالي قارب الكيلوغرام (960.29 غرام). تم ضبطها مخبأة بإحكام في الأمتعة الشخصية لمسافرين اثنين. وذلك خلال المعالجة الجمركية لرحلة جوية قادمة من اسطنبول بتركيا”.

وأشار المصدر، إلى أن هذه العملية تندرج في إطار ممارسة المهام المنوطة بالجمارك الجزائرية من خلال التطبيق الصارم للتشريع. والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.