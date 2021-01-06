قسنطينة: حجز مشروبات وعصيدة أطفال وجبن وزبدة متعفنة منتهية الصلاحية

كشفت عملية مراقبة للمحلات التجارية بحي بودراع صالح، في قسنطينة، كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية.

وقد نظم الأمن الحضري التاسع وقوات شرطة تابعين للمصلحة الولائية للأمن العمومي والعامة، فرق قمع الغش خرجة ميدانية لمراقبة المحلات.

كما تم الوقوف على مدى تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.

ومست العملية 17 محلا تجاريا على مستوى حي بودراع صالح.

وتم ضبط بأحدها، كمية تقدر بـ618 كلغ من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك البشري.

بالإضافة الى مشروبات غازية وعصائر مختلفة، عصيدة أطفال، جبن وزبدة متعفنة بالإضافة مواد تنظيف منتهية الصلاحية.

ومن بين المحجوزات 696 حفاظة للأطفال، 2775 وحدة من مشروب أطفال بأكياس بلاستيكية.

بالإضافة الى 1000 علبة بلاستيكية ذات غطاء مجهولة المصدر، ليتم حجزها وإتلافها مع مباشرة الاجراءات القانونية المعمول بها.