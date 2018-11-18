قسنطينة.. حجز 127 قرص من المؤثرات العقلية وتوقيف مروجيها

اوقفت قوات الشرطة بقسنطينة شخصين يبلغان من العمر 20 سنة بحوزتهما كميات من المؤثرات العقلية.

تبلغ حوالي 130 قرص من نوع فنلاكسور 37.5 ملغ وذلك على مستوي محطة ترامواي مقابل جامعة الاخوة منتوري.

تعود حيثيات القضية على اثر دورية قامت بها ذات المصالح حيث لفتت انتباههم لمركبة من نوع “تويوتا” مركونة محاذاة للجامعة المركزية.

وداخلها شخصين بدت عليهما علامة الارتباك، اين توجهت قوات الشرطة اليهما وقامت بعملية تفتيش للمركبة وجدت بداخلها المهلوسات.

حيث تم اعتقالهما رفقة المحجوزات الى مقر الامن لاستكمال باقي التحقيق و تقديمهما امام النيابة المحلية.