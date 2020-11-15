قسنطينة: حجز 16663 كبسولة من الأدوية الصيدلانية ذات الخصائص المؤثرة عقليا

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، من حجز كمية معتبرة من الأدوية الصيدلانية، ذات الخصائص المخدرة.

وحسب أمن ولاية قسنطينة، فقد تم توقيف المتورط المعروف بسوابقه العدلية والبالغ من العمر27 سنة.

وهذا عن قضية تهريب سلعة ذات منشأ أجنبي، ممارسة مهنة الصحة دون رخصة بحيازة وبيع مواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة.

وجاءت العملية النوعية بناء على معلومات مفادها قيام احد الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية والأدوية الصيدلانية على مستوى احياء مدينة الخروب.

ومكنت التحريات المكثفة والأبحاث الحثيثة التي قادتها عناصر الفرقة من تحديد هوية المشتبه فيه، والذي يتخذ من مسكنه العائلي كمخبأ لها.

ومكنت العملية النوعية بعد خطة عملية محكمة وتطويق جيد للمكان من توقيف المشتبه فيه باحترافية عالية على مستوى السوق الاسبوعي بالخروب.

وبتفتيش مقر إقامته بناء على اذن من السلطة المختصة من ضبط كمية معتبرة من الادوية الصيدلانية من مختلف الأنواع والسعات.

وكانت مخفية بداخل كيسين بلاستيكيين بإسطبل لتربية المواشي بمسكنه، ليتم تحويله الى مقر الفرقة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.