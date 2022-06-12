قسنطينة..حجز 170 الف كبسولة من المؤثرات العقلية

وضعت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية “بالما” بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين حاد لنشاط شبكة إجرامية مع توقيف 88 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 31 و54 سنة و حجز كمية من المهلوسات فاقت 170 ألف وحدة.

وتعود وقائع القضية لاستغلال معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تقوم بنقل وتخزين الأدوية الصيدلانية والمؤثرات العقلية على مستوى إقليم ولاية قسنطينة.

والتي يمتد نشاطها إلى خارج الولاية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وعلى إثرها تم تكثيف الأبحاث والتحريات التي كللت بتحديد هوية عناصر هذه المجموعة الإجرامية.

ليتم وضع خطة ميدانية محكمة أثمرت عن توقيف 4 أشخاص كانوا على متن مركبة واقتيادهم لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي أين تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 57830 كبسولة مختلفة الأنواع ومبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع والترويج.

التحقيقات أفضت كذلك إلى توقيف 4 أشخاص ينتمون لذات الشبكة الإجرامية.

كما تم حجز كمية أخرى من المؤثرات العقلية قدرت إجمالا بـ 116.700 كبسولة، بعد تفتيش مقر إحدى الشركات.

هذا ومكنت العملية إجمالا من حجز كمية من المؤثرات العقلية تفوق 170 ألف وحدة مهلوسات بالإضافة إلى مركبتين استعملتا في نقل الممنوعات، وكذا مبلغ مالي وهواتف نقالة.