قسنطينة: حجز 2 أطنان من الأسماك واللحوم البيضاء الفاسدة

حجزت مصالح أمن ولاية قسنطينة، بالتنسيق مع مصالح التجارة، حوالي طنين من لحوم الدجاج والأسماك غير صالحة للاستهلاك.

وأشار البيان الأسماك و لحوم دجاج، تنبعث منها روائح كريهة، وضمنها ما يشتبه أنه موجه ليباع في المطاعم بعد طهيه.

وأكدت مصالح الأمن الوطني أنها تبقى ساهرة على محاربة مثل هذه الظواهر السلبية.

ودعت المواطنين للانتباه أثناء اقتناء مختلف المواد الاستهلاكية حفاظا على صحتهم.

وشددت على ضرورة اقتنائها من مصادر معلومة وخاضعة للرقابة من قبل المختصين، مع التبليغ عن المخالفين لدى المصالح المختصة.