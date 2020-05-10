قسنطينة: حجز 231 كلغ من اللحوم البيضاء غير القابلة للاستهلاك

حجز الأمن العمومي بقسنطينة اليوم الأحد، كمية من اللحوم البيضاء والاحشاء الموجهة للبيع بسوق شعبي معروف بوسط المدينة.

وحسب بيان أمن قسنطينة، فقد كانت محملة بطريقة تتنافى وشروط النظافة.

حيث وبعد مراقبتها من قبل المصالح البيطرية المختصة، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقدرت الكمية المحجوزة بـ 231 كلغ من اللحوم البيضاء والأحشاء، حيث تم تحويلها مباشرة الى الأمن الحضري العاشر، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع اتلافها.

ويأتي هذا مواصلة لجهود مصالح أمن ولاية قسنطينة في الحفاظ على الصحة و حماية المستهلك خصوصا خلال شهر رمضان الفضيل حيث يكثر الاقبال على اقتناء اللحوم بأنواعها.