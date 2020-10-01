قسنطينة.. حجز 2885 وحدة مشروبات كحولية بالما

حجزت مصالح الأمن بولاية قسنطينة 2885 وحدة مشروبات كحولية خلال عمليتين منفصلتين.

وتمكنت قوات الشرطة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، على إثر نقطة مراقبة فجائية تم نصبها إثر معلومات عن نقل كمية من المشروبات الكحولية على متن شاحنة بيضاء، من توقيفها وضبط بها كمية قدرت بـ 2460 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الانواع والأحجام.

ليتم تعميق التحقيقات والتحريات التي مكنت من الوصول إلى مستودع يستغل في التخزين و بعد تفتيشه بإذن من النيابة المحلية تم حجز 425 وحدة أخرى، بمجموع إجمالي 2885 وحدة.

وبعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية تم إنجاز ملف إجراءات جزائية وتقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية.