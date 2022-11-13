قسنطينة: حجز 50 بندقية صيد بحري مفكّكة

تمكنت مصالح الضبطية القضائية التابعة للفرقة الجنائية بأمن ولاية قسنطينة، من حجز 50 بندقية صيد بحري مفككة.

وحسبما أفادت به خلية الإعلام بأمن ولاية قسنطينة، فإن حيثيات القضية تعود لاستلام الضبطية القضائية لكمية تقدر بـ 50 بندقية صيد بحري مفككة. وتوقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و58 سنة. كانوا على متن شاحنة بحاجز مراقبة لفرقة تابعة لأقسام الجمارك على الطريق السيار “شرق-غرب”.

وأضافت أن التحقيق في القضية، مكّن قوات الشرطة من تحديد هوية صاحبي هذه المحجوزات. اللذين ينحدران من ولاية ساحلية شرقية. مشيرا إلى أنه بعد إذن من النيابة تم تمديد الإختصاص لمكان تواجدهما وتوقيفهما. ثم تحويلهما إلى مقر أمن الولاية لاستكمال التحقيق ليتبين أن الكمية المحجوزة كانت في طريقها إلى ولاية بوسط البلاد.

وبعد استكمال الإجراءات الجزائية تم تقديم المتهمين أمام النيابة المحلية، عن تهمة تهريب بضائع ذات منشأ أجنبي “أسلحة من الصنف السادس” باستعمال وسيلة نقل.