قسنطينة.. حجز 8اطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية الشهر الماضي

حجز أعوان الرقابة وقمع الغش بقسنطينة، أزيد من 8 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر أفريل الفارط.

حسب مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة، المحجوزات منها منتوجات غير مطابقة من حيث الوسم.

حيث حجزت 4 أطنان وقرابة 3 أطنان من اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتهما إلى جانب 720 كيلوغراما من المواد الغذائية العامة.

المحجوزات فاقت قيمتها المالية 16 مليار سنتيم، وقام الأعوان بـ 2751 تدخلا، حرروا خلالها 361 مخالفة و359 محضر متابعة قضائية.

مع اقتطاع 54 عيّنة تم اخضاعها للتحاليل ، فيما بلغ عدد عمليات الحجز 225 عملية مع اقتراح إغلاق 8 محلات تجارية.

أما فيما يخص الممارسات التجارية فأضاف ذات المتحدث، خلال عرضه حصيلة تدخلات أعوان المديرية خلال ذات الفترة.

أنها بلغت 2098، سجلوا خلالها 258 مخالفة، مع تحرير 255 محضر متابعة قضائية واقترح إغلاق 23 محلا تجاريا.

المخالفات كان أغلبها بسبب عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات.

إضافة إلى ممارسة تجارية خارج موضوع السجل التجاري وعدم الفوترة، بعد أن فاق مبلغ هذه الأخيرة 54 مليار سنتيم.