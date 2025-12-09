قسنطينة.. حريق مستودع لتخزين حبيبات البوليمار بالمنطقة الصناعية ابن باديس

تمكنت مصالح الحماية المدنية لدائرة الخروب - ولاية قسنطينة من إخماد حريق شب على مستوى مستودع لتخزين حبيبات “البوليمار” بالمنطقة الصناعية ابن باديس، دائرة عين أعبيد.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تدخلت إسعافات الحماية المدنية لدائرة الخروب،اليوم في حدود الساعة 16:05، لأجل اخماد حريق شب على مستوى مستودع لتخزين حبيبات “البوليمار” بمساحة 400 متر مربع.

العملية تمت بدعم إسعافات كلٍّ من الوحدة الرئيسية والوحدة الثانوية لدائرة عين اعبيد، المركز المتقدم ابن باديس، المركز المتقدم البوليقون، والمركز المتقدم كحالشة لكبار دائرة عين أعبيد.

وتم إخماد الحريق، مع القيام بعملية التبريد والحراسة وحماية عدد من الحاويات تحتوي على مادة Éther de Glycol .

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية 41 عونًا بمختلف الرتب، 12 شاحنة إطفاء، 4 سيارات اتصال، وسيارتا إسعاف.