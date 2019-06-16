قسنطينة: حريق مهول يأتي على مستودع لصناعة وتصليح الألمنيوم بـ”بالما”

خلف حريق مهول نشب في مستودع لصناعة وتصليح الألمنيوم بالمنطقة الصناعية “بالما” بقسنطينة، إتلاف كلي لـ5أجهزة تستعمل في تقطيع وتشميع

الألمنيوم علاوة على احتراق وتفحم شبه كلي لعتاد، يخصص لصناعة أجهزة الإطفاء على مستوى المستودع الذي يضم حوالي 19 محل

حيث تم حماية 17 محلا منه بفضل تدخل فرق الحماية المدنية، التي سخّرت 6 شاحنات إطفاء، و60 عون ساهم

في السيطرة على الحريق خشية تنقله إلى المحلات المجاورة، وأما عن أسباب الحادثة فأكد أحد الشهود عيان في تصريح لـ”النهارأونلاين”

أن الاسباب الحقيقية للحادثة تعود الى شرارة كهربائية في عدادات الكهرباء.

وللإشارة فإن الحادثة تعد الثانية من نوعها في ظرف 6أشهر، حيث فتحت من جهتها المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ملابسات الحادثة.