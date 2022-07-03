قسنطينة..حريق مهول يلتهم 6 بيوت دجاج وسيارتين بحي سيساوي

نشب اليوم حريق مهول بـ6 بيوت دجاج فارغة على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين حس لوناما و سيساوي، كما اتى الحريق ايضا على سيارتين.

كما تم تسجيل إصابتين لشخصين من جنس ذكر بحروق من الدرجة الثانية على مستوى اليد.

ليتم إسعافهم من طرف افراد الحماية المدنية بعين المكان، ويتم نقلهم للمستشفى الجامعي ابن باديس.

وبعد بعد عملية الاخماد تم تسجيل إحتراق6 بيوت دجاج فارغة ،إحتراق كلي وجزئي لسيارتين.

بالإضافة الى احتراق 1000 ربطة تبن وإنفجار 7 قارورات غاز مع حماية 135 قارورة.

هذا وتم تسخير لهذه العملية 03 سيارات إسعاف،06 شاحنات إطفاء وسيارة إتصال ،28 عون بمختلف الرتب.