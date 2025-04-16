قسنطينة.. حريق مهول يلتهم 7 محلات تجارية بالسوق المغطى

سجلت مصالح الحماية المدنية، في الساعات الأولى من نهار اليوم الأربعاء، حادث اندلاع حريق مهول داخل السوق المغطى المدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة، أسفر عن احتراق 7 محلات تجارية.

وأوضحت ذات المصالح أنه تم التدخل على الساعة 01سا43د، من اجل إخماد حريق شب بمحلات تجارية بالسوق المغطى. على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي الوحدة الجوارية رقم 18، بلدية الخروب.

كما اشار المصدر نفسه أن الحريق تم إخماده ومنع انتشاره في حين خلف احتراق 07 محلات تجارية. دون تسجيل أي خسائر بشرية.

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