قسنطينة.. حصيلة نهائية.. 27 جريحا في اصطدام بين حافلتين

أكدت مصالح الحماية المدنية في حصيلة نهائية إصابة 27 شخصا في حادث اصطدام بين حافلتين بالطريق السيار شرق- غرب، ببلدية عين السمارة، دائرة الخروب ولاية قسنطينة.

وأفاد بيان للحماية المدنية أنه تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية علي منجلي، الوحدة الثانوية لدائرة قسنطينة و الوحدة الثانوية لدائرة الخروب، و الوحدة الثانوية لبلدية عين اسمارة في حدود الساعة 20:59 .

وتمثل الحادث في إصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين منحدر زواغي سليمان. وخلف 27 مصابا تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و 65 سنة لهم إصابات متفاوتة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى.

العملية تم تسخير لها 3 شاحنات، 10 سيارة إسعاف، 3 سيارات إتصال، و 55 عون بمختلف الرتب.