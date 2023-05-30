قناة النهار قسنطينة : حلول وإقتراحات لتخفيف أضرار الجفاف خلال الندوة العلمية للأمن الغذائي بقلم النهار أونلاين نشر في 30 ماي 2023 - 10:55 شارك غرِّد أرسل 35 0 قسنطينة : حلول وإقتراحات لتخفيف أضرار الجفاف خلال الندوة العلمية للأمن الغذائي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sn7sa اقرأ أيضا وهران : أعشاب ومستحضرات لتقوية وتنشيط ذاكرة المقبلين على الإمتحانات المصيرية قناة النهار 20 ماي فرقة البياري تحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام على متن شاحنة محملة بالبصل قناة النهار 10 ماي "والي بسكرة غاضب من تأخر المشاريع.." كل واحد داير جمهورية في راسو قناة النهار 17 ماي مشاهد صادمة.. ميناء فوكة البحرية يغرق بعد السيول الجارفة قناة النهار 25 ماي غليزان: للحفاظ على المنظر العام للمدن .. مطالب بمحاربة ظاهرة البنايات الفوضوية وبدون رخصة قناة النهار 16 ماي ثلوج مرتقبة على هذه المناطق قناة النهار 12 ماي تلمسان: الألعاب التقليدية التراثية .. فضاء ترفيهي تعليمي للأجيال قناة النهار 22 ماي والد الشهيد النقيب "تناح محمد" أنا قدمت ولدي للجزائر كان عاقل ومتربي قناة النهار 11 ماي مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الجزائر والبرتغال قناة النهار 24 ماي عين تموشنت/ المشي و التخييم .. مسارات سياحية و رحلات إستجمامية لإكتشاف المكان قناة النهار 14 ماي