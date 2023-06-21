قناة النهار قسنطينة : رغم غلاء أسعارها..مواطنون يقبلون على إقتناء الأضاحي بقلم قناة النهار نشر في 21 جوان 2023 - 12:41 شارك غرِّد أرسل 79 0 قسنطينة : رغم غلاء أسعارها..مواطنون يقبلون على إقتناء الأضاحي رابط دائم : https://nhar.tv/Ngbgp اقرأ أيضا وزير التربية : نتائج البيام ستكون يوم 25 جوان الحالي قناة النهار 05 جوان شاهد..لاعب الخضر لٌأقل من 17 سنة مسلم أناتوف يجتاز إمتحانات الباك بقميص المنتخب قناة النهار 12 جوان الحماية المدنية : سجلنا 3 ضـ.ـحايا رحمهم الله و أسباب الحـ.ـريق تبقى مجهولة قناة النهار 05 جوان صريح جدا: هذا ما أنفقه مترشحو البكالوريا على الدروس الخصوصية ..! قناة النهار 14 جوان أحوال الطقس / أجواء صيفية على مختلف ولايات الوطن قناة النهار 16 جوان صريح جدا: هذا هو أول شخص يتصل به الجزائري عند الحاجة .. قناة النهار 09 جوان بوتين يسأل رئيس الجمهورية حول فكرة إنشاء عملة موحّدة للعالم العربي ..هكدا ردّ عليه قناة النهار 16 جوان طالع هابط: مسرح جهوي الأغواط.. "بعدما خسرت السلطات عليه الملايير ما قدروش يفتحوه" قناة النهار 18 جوان شاهد..الأمطار الطوفانية والسيول تجرف السيارات وتغمر المنازل والمحلات بسكيكدة قناة النهار 04 جوان هذا ماقاله بلماضي حول إنتقال محرز للدوري السعودي. قناة النهار 11 جوان