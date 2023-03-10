قناة النهار قسنطينة / ركود في سوق السيارات في إنتظار السيارات الجديدة بقلم قناة النهار نشر في 10 مارس 2023 - 16:20 سيارات شارك غرِّد أرسل 91 0 قسنطينة / ركود في سوق السيارات في إنتظار السيارات الجديدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cm0Ep اقرأ أيضا وزير الفلاحة :مازالنا في كلامنا اسعار اللحوم الحمراء لن تتجاوز 1200 دج وسنوسع نقاط بيع اللحوم البيضاء قناة النهار 21 فيفري غليزان: المجاهد "محمد بوكفحة".. يروي بطولاته إبان ثورة التحرير المجيدة قناة النهار 18 فيفري خارطة توزيع الحليب.. هل تحتاج إلى مراجعة قناة النهار 20 فيفري ميلة / مصانع إعادة الرسكلة .. مهام فرقة حماية البيئة لإنقاذ الأرواح قناة النهار 25 فيفري سامية طبوش: لو طلب مني شريك حياتي كلمة السر لحسابي في الفيسبوك لرفضت قناة النهار 03 مارس سطيف : نقاط بيع مركب الدواجن للهضاب يوفر الدجاج ب 350 دج قناة النهار 20 فيفري غليزان : الحاجة غزالة..نموذج المرأة المكافحة فى مهنة تعد حكرا على الرجال قناة النهار 08 مارس قالمة : عمي الطيب وخياطة القشابية..قصة عمرها 57 سنة قناة النهار 19 فيفري سامي قلي : رمضان شهر العبادة..الإستهلاك راح يكون عادي قناة النهار 23 فيفري فاسألوا : الرفق في الإسلام قناة النهار 07 مارس