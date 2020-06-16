قسنطينة: سائقو سيارات الأجرة يستأنفون عملهم غدا الأربعاء

أعلن مكتب الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الاجرة لولاية قسنطينة عن إستئناف العمل إبتداء من الغد 17/06/2020 .

ووفق ذات المكتب تم إتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة مع إلزام إرتداء القناع الواقي بالنسبة لكل من السائق والزبون.

كما يمكن لسائقي سيارات الاجرة حمل شخصين والثالث حسب الظروف (عائلة تتكون من ثلاثة أشخاص).

إلزامية تنظيف السيارة بمحلول مطهر بشكل منتظم، وأيضا مساند الذراع ومقابض الأبواب من الداخل والخارج ومساند الرأس.

ملاحظة بعد اجتماع مكتب الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة لولاية قسنطينة ومديرية النقل تم إلغاء الزجاج الواقي من نوع (plexy glace) بين السائق و الزبون.

مع إلغاء الفحوصات الطبية الدورية والاكتفاء بالشهادة المدونة على دفتر المقاعد.