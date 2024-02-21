قسنطينة.. سارق الكوابل النحاسية بحي بوالصوف في قبضة الامن

تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري السابع من شخص يبلغ من العمر 36 سنة متورط في 5 قضايا تخص سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالأنترنت.

وتعود حيثيات القضية، لتلقي المصلحة العديد من الشكاوي من قبل مؤسسة اتصالات الجزائر بخصوص تعرض الكوابل خاصة بالأنترنت للسرقة في عدة أماكن بحي بوالصوف.

وبناءا على ذلك تم التنقل الفوري إلى عين المكان ذ، بتكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده وبالترصد له.

ليتم توقيفه متلبسا بجر كابل نحاسي خاص بشبكة الانترنت تابع لذات الشركة، أين تم حجزه وتوقيفه.

وبعد تفتيش مكان تواجده تم استرجاع كابل نحاسي طوله 229 متر ، ليتم تحويله مباشرة لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

واسفر التحقيق عن تورط المشتبه فيه في قضايا مماثلة في أماكن أخرى متعلقة بتكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.

والتخريب العمدي لملك الغير متبوع بالسرقة باستحضار مركبة ذات محرك ، في حين القضايا الأربعة الأخرى متعلقة بالتخريب العمدي لملك الغير متبوع بالسرقة.

ليتم على إثرهم انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيه وتقديمه أمام النيابة المحلية