قسنطينة.. سونلغاز توضح سبب تسرب الغاز بالقناة الرئيسية لعلي منجلي

أوضحت، المكلفة بالاتصال، بمديرية توزيع الكهرباء والغاز، بقسنطينة، وهيبة تخريست، سبب تسرب الغاز بعلي منجلي، والذي أدى إلى هلع المواطنين.

وقالت، وهيبة تخريست، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن سبب هذا التسرب، يعود إلى عملية اعتداء على شبكة الغاز.

وتعمل فرق الصيانة، لمديرية التوزيع، على التكفل بالوضع، ووقف تسرب الغاز الطبيعي، حسب نفس المتحدثة.

وأكدت المكلفة بالاتصال، بأنه قد تم اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات، لوقاية المواطنين من مثل هذه الحوادث.

وعرفت مدينة علي منجلي بقسنطينة، اليوم الأحد، تسرب كبير للغاز من القناة الرئيسية، والذي تسبب في حالة هلع وخوف لدى سكان المنطقة.

وقامت وحدات الحماية المدنية، بتطويق المكان، وغلق مدخل المدينة، كإجراءات احتياطية، لحماية المواطنين.

وتقع هذه القناة الرئيسية للغاز، تحت الأرض على مسار الشطر الأول، من مشروع توسعة ترامواي قسنطينة.