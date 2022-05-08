قسنطينة: شرطة ديدوش مراد تحل قضايا سرقة مركبات داسيا لوغان

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخارجي ديدوش مراد بأمن دائرة حامة بوزيان بأمن ولاية قسنطينة. من حل قضايا سرقة مركبات من نوع داسيا لوغان مع ايقاف المشتبه فيه الرئيسي الذي يبلغ 39 سنة. قدم أمام النيابة المحلية بمحكمة زيغود يوسف الابتدائية رفقة شريكيه البالغين من العمر 34 و37 سنة.

وقائع القضية تعود لشكاوى ثلاث ضحايا اثنان منهم تعرضا لسرقة مركبتيهما والثالث تعرض لمحاولة سرقة مركبته. أين باشرت الضبطية القضائية تحقيقاتها بالتنسيق مع الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعد قضايا عالجتها هاته الأخيرة. و تمكنت فيها من وضع حد لشبكة وطنية اختصت في سرقة هاته المركبات.

وتبين من ضمن أفراد الشبكة وجود شخصين اشتبهت فيهما الضبطية القضائية لذات الأمن الحضري. وتم تحديد هوية أحدهما باستغلال كاميرا مراقبة

التحقيق مكن من الوصول إلى المشتبه فيه الرئيسي الذي تم توقيفه من قبل قوات الشرطة للأمن الحضري الخارجي ديدوش مراد.

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