قسنطينة.. ضبط كميات هائلة من “الهريسة” والزيتون فاسدة
كشفت دوريات المراقبة، ورشة سرية لصناعة مادة “الهريسة” ومشتقاتها على مستوى أحد أحياء ماسينيسا ينشط بصورة غير شرعية. وهذا دون احترام شروط الصحة والنظافة.
كما أسفرت العملية عن 60 وحدة من فئة 10 كغ ملح مجهولة المصدر، 14 علبة هريسة من فئة 2 كغ ، 6 علب من 10 كغ لذات المادة. و16 برميل سعة 160 لتر و3 وحدات ثوم 10 كغ. أين قامت المصالح المختصة بجردها و حجزها و تشميعها ثم إتلافها في اليوم الموالي.
للإشارة، جاءت، العملية خلال دوريات مراقبة ، فرقة شرطة العمران و حماية البيئة بأمن دائرة الخروب. بالتنسيق مع مصالح التجارة و مصالح النظافة و الصحة العمومية لبلدية الخروب.
حجز أكثر من 23 قنطار من غير صالحة للإستهلاك
وقامت شرطة قسنطينة و مديرية التجارة بولاية قسنطية، في وقت سابق، بخرجة ميدانية لمراقبة النشاطات التجارية. بحجز و إتلاف أزيد من 23 قنطار من مادتي الهريسة و فلفل حار غير صالحة للاستهلاك.
وفي بيان لمصالح أمن الولاية، يأتي هذا تزامنا و شهر رمضان الفضيل و في اطار الجهود الرامية الى الحفاظ على الصحة العامة و حماية المستهلك.
وهذا على اثر عمليات مراقبة شملت العديد من المحلات بوسط المدينة بالتنسيق بين مديرية التجارة. و مصالح الأمن الحضري العاشر و المصلحة الولائية للشرطة العامة .
حيث تم حجز 200 دلو بلاستيكي يحتوي على مادة ” الهريسة ” و 65 دلو فلفل حار طورشي مخزنة. و مخبأة بمرآب يستغل كحظيرة سيارات لا تتوفر على شروط النظافة. مع عدم توفر سجل تجاري لدى صاحبها وغياب أي وسم للمنتوج .
وأضاف البيان، أن الكمية المحجوزة و المقدرة بـأزيد من 23 قنطار 2385 كغ تبين بعد معاينتها. من قبل المصالح المختصة أنها غير قابلة للاستهلاك. و تشكل خطرا على صحة المواطن ليتم اتلافها بتسخير مصالح البلدية.