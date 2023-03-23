قسنطينة.. ضبط كميات هائلة من “الهريسة” والزيتون فاسدة

كشفت دوريات المراقبة، ورشة سرية لصناعة مادة “الهريسة” ومشتقاتها على مستوى أحد أحياء ماسينيسا ينشط بصورة غير شرعية. وهذا دون احترام شروط الصحة والنظافة.

كما أسفرت العملية عن 60 وحدة من فئة 10 كغ ملح مجهولة المصدر، 14 علبة هريسة من فئة 2 كغ ، 6 علب من 10 كغ لذات المادة. و16 برميل سعة 160 لتر و3 وحدات ثوم 10 كغ. أين قامت المصالح المختصة بجردها و حجزها و تشميعها ثم إتلافها في اليوم الموالي.

للإشارة، جاءت، العملية خلال دوريات مراقبة ، فرقة شرطة العمران و حماية البيئة بأمن دائرة الخروب. بالتنسيق مع مصالح التجارة و مصالح النظافة و الصحة العمومية لبلدية الخروب.

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