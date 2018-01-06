قسنطينة ضمن عشر مدن عالمية مقترحة للإستكشاف في 2018

تتواجد مدينة قسنطينة، ضمن المواقع والمدن المقترحة للإستكشاف في السنة الجديدة وللراغبين في السياحة ما عليهم إلا زيارة مدينة الجسور المعلقة.

حيث نشر موقع أمريكا اليوم “usa today” مقالا مفصلا حول أهم المواقع والمدن العالمية المقترحة للراغبين في السياحة.

وعن المدن المصنفة من بين المناطق الآمنة من قبل الإدارة الأمريكية

وكتب صاحب المقال قسنطينة البلد المتعدد الثقافات جدير هو أيضا بالزيارة والإكتشاف، بلد الصخور والجسور المعلقة.

وأضاف قسنطينة عبارة عن فسيفساء من الثقافات الإفريقية والبربرية والفرنسية.

وعلى غرار قسنطينة، نقل الموقع أسماء أخرى مثل دبي وباكو باذربيجان وأبو ظبي ومنطقة كيغالي بروندا وبيروت، بالإضافة إلى بلدان أخرى في العالم.