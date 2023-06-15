قسنطينة: عام حبس وغرامة مالية لمترشحة سربت أسئلة إمتحانات البكالوريا

أدانت محكمة قسنطينة طالبة بالحبس سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرت بـ 50ألف دينار بتهمة تسريب اجوبة امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2023.

وحسب بيان نيابة الجمهورية محكمة قسنطينة، فعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الأغواط الرأي العام أنه بتاريخ: 2023/06/14 متابعة 12 شخصا بجنحة المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق نشر وتسريب أجوية مادتي التاريخ والجغرافيا في إمتحان البكالوريا من طرف “ب.س” و “ب.م”.

وبتقديم المتهمة أمام نيابة الجمهورية بتاريخ: 2023/06/15 وجهت لهم تهمة جنحة محاولة تسريب مواضيع وأجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المواد 253 مكرر 6 مكرر 253 مكرر 7 من قانون العقوبات.

وتمت إحالتهما على المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري ليصدر حكما بإدانت “ب.س” بسنة حبسا نافذا و50.000 دج غرامة. فيما احل قاضي الاحداث “ب.م” لوالدها.