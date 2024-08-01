قسنطينة: عصابة سرقة الأنابيب النحاسية بحي بكيرة في قبضة الأمن

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الخارجي بكيرة أمن دائرة حامة بوزيان بولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط جمعية أشرار مختصة في السرقة.

وتتكون الشبكة الإجرامية من ثمانية أشخاص. تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات. المقترنة بظرفي التعدد والليل، الإهمال المؤدي إلى السرقة وإخفاء أشياء مسروقة.

حيثيات القضية تعود لاستغلال معلومات وردت لعناصر الشرطة بذات المصلحة. مفادها تعرض بعض السكنات الجاهزة المتواجدة بأحد أحياء مدينة بكيرة للتخريب العمدي متبوع بالسرقة من قبل مجهولين. طال الأنابيب النحاسبة المستعملة في توصيل شبكة الغاز. على الفور تم تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان لإجراء المعاينة الميدانية بغرض التوصل للفاعلين.

حيث و بعد التحقيق المعمق بالاستغلال الجيد لمقاطع فيديو توثق تفاصيل الجريمة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم. و الذين تم توقيفهم تباعا مع تحويلهم لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع استرجاع بعض من المسروقات. بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبهم أمام النيابة المحلية.