قسنطينة.. عودة قطار الضواحي

أعلنت محطة قسنطينة للنقل بالسكك الحديدية عن إعادة وضع حيز الخدمة، قطار الضواحي قسنطينة-الخروب-القرزي. بعد أن ألغي منذ عدة سنوات.

كما استلزم عودة هذا الخط استعمال قطارين للنقل في خطي الضواحي قسنطينة زيغود يوسف. وكذا قسنطينة القرزي.

وتم تحديد مواقيت جديدة للقطارين، قسنطينة-زيغود يوسف على الساعة 14:30، 07:40، 05:40، 16:30. زيغود يوسف-قسنطينة، 17:30، 15:20، 08:30، 06:45. قسنطينة-القرزي 16:15، 05:50. القرزي-قسنطينة 14:04، 06:45. قسنطينة-الخروب 07:18، الخروب OAIC – قسنطينة 08:00.