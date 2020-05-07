قسنطينة: غرامات مالية تصل لمليوني سنتيم ضد من لا يرتدي الكمامة

أصدر والي ولاية قسنطينة، جملة من التعليمات فيما يخص التصدي لفيروس كورونا.

وحسب تعليمة للوالي، تحوز النهار اونلاين على نسخة منها، ألزم الوالي المواطنين المتوافدين على المحلات والمراكز التجارية، بارتداء الكمامات الواقية اجباريا .

ويلزم المواطنون المتوافدون على المصالح الادارية بارتداء الكمامات الواقية اجباريا.

كما جاء في التعليمة، انه على اصحاب المحلات و المراكز التجارية اجبار المتوافدين على ارتداء هذه الكمامات.

ويلزم العاملين بالمحلات و المراكز التجارية ارتداء الكمامات الواقية.

وكل مخالف للاجراء يتعرض الى العقوبات الادارية بالنسبة لاصحاب المحلات و المراكز التجارية تصل حد الغلق و المتابعة القصائية، وغرامة مالية من 10 الاف إلى 20 الف دج كل من يخالف هذا الاجراء .