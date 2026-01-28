قسنطينة: غلق جسري ملاح سليمان وسيدي مسيد

أفاد بيان لدائرة قسنطينة اليوم عن غلق كل من جسر ملاح سليمان و جسر سيدي مسيد و ذلك بشكل إحترازي تبعا للبرقية الصادرة عن الديوان الوطني للارصاد الجوية بسبب سوء الاحوال الجوية و هبوب رياح قوية.

و جاء في البيان انه بناءا على البرقية المستعجلة المرسلة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل المتعلقة بالنشرية الجوية الخاصة. التي تحذر من هبوب رياح قوية يومي الأربعاء و الخميس 29/28 جانفي 2026 وتنفيذا لتعليمات السيد والي الولاية انعقد اجتماع اللجنة الأمنية على مستوى دائرة قسنطينة. بحضور جميع الهيئات المعنية وحرصا على سلامة المواطنين. فقد تقرر الغلق الاحترازي والمؤقت لحركة المرور للسيارات والراجلين للجسرين التالين جسر سيدي مسيد و جسر ملاح سليمان وهذا يوم الاربعاء ابتداء من الساعة 14:30 سا الى غاية يوم الخميس صباحا.

ودعت المصالح الولائية، كافة المواطنين إلى اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم ، كما يطلب من منهم تفادي السير والتنقل في المسارات الخطيرة مثل تلك القريبة من الأشجار الكبيرة ، الأماكن المعرضة لتساقط الحجارة والصخور كما نهي الى علم المواطنين انه كافة المصالح العمومية مجندة ومسخرة خلال هذه الفترة للتكفل بانشغالات المواطنين