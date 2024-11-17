قسنطينة.. غلق مؤقت لنفق زيغود يوسف وتحويل حركة المرور

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، عن غلق مؤقت لنفق زيغود يوسف بالطريق السيار شرق-غرب بولاية قسنطينة اتجاه الجزائر مع تحويل حركة المرور.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم غلق النفق بسبب أشغال طارئة لإزالة لوحة مرورية توجيهية إلكترونية. داخل النفق بعد تعرضها لأضرار جسيمة، إثر حادث اصطدام شاحنة تجاوزت حد العلو المسموح.

حيث سيتم تحويل حركة السير للمتوجهين نحو الجزائر إلى الطريق الوطني رقم 03 عبر محول الحروش.

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