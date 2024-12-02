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أخبار الجزائر

قسنطينة..غلق نفق جبل الوحش

بقلم أسماء.ع
قسنطينة..غلق نفق جبل الوحش
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أعلن مركز الإعلام المروري، التابع للدرك الوطني “طريقي”، اليوم الاثنين، عن غلق نفق جبل الوحش في ولاية قسنطينة.

حسب بيان مركز “طريقي”، فإن غلق نفق جبل الوحش، سيكون بصفة مؤقتة، ابتداءً من مساء اليوم الاثنين. وهذا  من الساعة السابعة مساءً غلى غاية السابعة صباحا كل يوم.

كما أشار المنشور، إلى أن إعادة فتح النفق ستكون إلى غاية انتهاء أشغال صيانة نظام التهوية الدورية.

وسيتم تحويل حركة المرور لجميع المركبات عبر الطريق الإجتنابي لنفق جبل الوحش.
وفي هذا الصدد، ذكر الدرك الوطني، مستعملي الطريق بتخفيض السرعة عند الإقتراب من مكان تحويل حركة المرور.

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