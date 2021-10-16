قسنطينة: فتح الملاعب والمنشآت الرياضية أمام الجمهور

قرر والي ولاية قسنطينة مسعود جاري اليوم السبت فتح الملاعب والمنشآت الرياضية أمام الجمهور. وهذا في إطار الإستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية بناء على تحسن الوضع الصحي. كما يشمل القرار كل المنشآت الرياضية والشبانية.

ووفق مصالح الولاية قرار وجاء هذا القرار تحضيرا للمواعيد الرياضية الهامة التي ستحتضنها الجزائر واستئناف البطولة الوطنية لكرة القدم. و الاختصاصات الرياضية الأخرى

وشددت ذات المصالح في بيانها على إلزامية تقديم الجواز الصحي للتلقيح للدخول الى الملعب فيما يخص الجمهور كما ذكرت الولاية بأن الشباب ما دون 16 سنة غير المعنيين بعملية التلقيح من الدخول ممنوعين من الدخول إلى الملاعب.