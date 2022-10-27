قسنطينة.. فحوصات طبية مجانية لفائدة 800 شخص غدا الجمعة

سيتم إجراء 800 فحص طبي مجاني بمختلف التخصصات من طرف أطباء أخصائيين من الجزائر وتركيا لفائدة مواطني قسنطينة يوم الجمعة. وذلك في إطار توأمة بين البلدين، حسب ما أفاد بهم اليوم الأربعاء منظمو هذه المبادرة.

كما أوضح،مدير الوكالة الجزائرية لنقل المرضى إلى تركيا “أف.أكيول”، فارس تقمونت، أن “الفحوصات ستجرى بالعيادة الخاصة “بوكرو” المتواجدة بمدينة قسنطينة”.

وبالمقابل، أضاف تقمونت، أن هذا الحدث الذي سيقام بالتنسيق مع المكتب الولائي لفيديرالية المجتمع المدني يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات. والمهارات في المجال الطبي بين الأخصائيين الجزائريين والأتراك. بالإضافة إلى التعريف بالأساليب الجديدة في علاج الأمراض المستعصية.

ومن جهته، اعتبر المدير المحلي للصحة، عبد الحميد بوشلوش، أن هذا العمل التضامني هو فرصة للمرضى بولاية قسنطينة للاستفادة من التقنيات الجراحية الحديثة في عدة مجالات. بما في ذلك زراعة الأعضاء وجراحة العظام وزراعة النخاع العظمي، جراحة المخ والأعصاب و كذا العيون.

و في إطار هذه التظاهرة، سيتم اليوم الخميس، تنظيم يوم دراسي يشرف عليه أطباء جزائريون وأتراك. تليه يوم الجمعة حملة إعلامية توعوية بمستشفيات الولاية، لاسيما بمناطق الظل، حسب ما تمت الإشارة إليه.