قسنطينة: فرقة قمع الاجرام تطيح بجمعية أشرار احترفت التزوير في محررات طبية

تمكنت قوات الشرطة لفرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة في عملية نوعية من وضع حد لنشاط جمعية أشرار، تضم 4 أشخاص من الجنسين.

وحسب بيان ذات الهيئة الامنية، تتراوح أعمار الموقوفين، بين 27 و33 سنة، تم تقديمهم أمام النيابة المحلية عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض التزوير واستعمال المزور في محررات طبية باستعمال أختام مزيفة ومقلدة ، الممارسة الغير الشرعية لمهنة الصيدلة باستحضار مركبة ذات محرك، حيازة وثائق الغير واستعمالها بغير وجه حق، عدم احترام الأحكام المتعلقة بالمراقبة الامنية الخاصة لاستعمال وتوزيع أدوية ذات خصائص مخدرة أو مؤثرة عقليا و كذا قضية أخرى تعلق بالسرقة.

وتم تكثيف التحريات التي مكنت من الوصول إليه وإيقافه بأحد شوارع المدينة الجديدة علي منجلي على متن مركبته من نوع بيجو 406 والتي عند تفتيشها عثر بها على كمية تقدر بـ 900 كبسولة بريغابالين 300 ملغ، وكذا 3 وصفات طبية فارغة عليها ختم أخصائيين نفسانيين، و6 نسخ لرخص السياقة، و مبلغ مالي ليتم حجز المضبوطات رفقة المركبة وتحويل المعني لاستكمال الإجراءات القانونية.

ومكن التحقيق المفتوح في القضية من الوصول إلى بائعة معه بنفس الصيدلية تقوم بنفس الفعل، ليتم توقيفها رفقة زوجها الذي يعتبر شريكا أيضا في ذات القضية.

وتم تحويلهما أيضا لمقر الفرقة مع استدعاء صاحبة الصيدلية التي وضعت كمشتبه فيها في القضية هي الأخرى بالنظر لبعض القرائن ضدها.

وقد باشرت الضبطية القضائية عمليات تفتيش مساكن المشتبه فيهم، أين تم حجز إجماليا بعد انتهاء كل العمليات مبلغ مالي يقدر إجماليا بـ 772525 دج، بالإضافة إلى 115 علبة من مختلف الأدوية ، ضبطت لدى المتهم الأول، وبمنزلي البائعة وزوجها ضبطت كميات أخرى من الأدوية ومستحضرات التجميل ذات الاستعمال الصيدلاني ووصفة طبية فارغة عليها ختم أخصائية نفسانية، بالإضافة إلى 961 ملصقات أدوية مثبتة بأكياس بلاستيكية رفقة 12 بطاقة شفاء و 196 علبة فارغة لدواء بريغابالين 300 ملغ (سعة كل علبة 60 كبسولة).

وبينت التحقيقات استخدام وصفات طبية بأختام مزورة لاستخراج الأدوية باستعمال وثائق تخص الغير دون وجه حق، لا سيما منها الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، ليتم إنجاز ملف إجراءات جزائية عن القضية و تقديم المعنيين أمام النيابة، كما تم إنجاز ضد كل من البائعين بالصيدلية ملف منفصل عن قضية السرقة.