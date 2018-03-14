قسنطينة ..فك خيوط جريمة قتل الشاب إسلام وتوقيف 11 شخصا 

تمكنت عناصر الأمن لولاية قسنطينة، من تفكيك خيوط جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب يبلغ من العمر 19 سنة.

وحددت تحريات الأمن المكثفة، من تحديد هوية الجناة، الذين كونوا شبكة تتكون من 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة.

حيث تم توقيفهم تباعا قبل إحالتهم على الجهات القضائية التي أصدرت في حقهم أمر إيداع عن جناية تكوين جمعية أشرار و القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وتعود حيثيات الجريمة، إلى عشية الخميس الماضي، في أحد أحياء بلدية ديدوي، أين قامت مجموعة من الشباب بترصد الضحية وأصدقائه.

ودخلوا معهم في اشتباك استعملت فيه مختلف أنواع الأسلحة البيضاء وانتهى بإصابة شاب يبلغ من العمر 19 سنة.

وتعرض الشاب الذي يدعى إسلام بإصابات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسمه مع بتر يده.

نقل على أثرها للمستشفى أغين رقد بمصلحة العناية المركزة لمدة 24 ساعة ثم فارق الحياة.