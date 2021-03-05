قسنطينة: فك لغز جريمة سرقة مع إيقاف المشاركين فيها واسترجاع كل المسروقات

عالجت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثالث، بأمن ولاية قسنطينة، قضية تتعلق بسرقة محل لبيع مواد الدهن والخردوات.

ومباشرة بعد تلقي البلاغ، تم التنقل لمسرح الجريمة رفقة عناصر محطة تحقيق الشخصية.

وجمعت القرائن العلمية، واستغلت ومكنت من تحديد هوية الفاعل الرئيسي الذي تم توقيفه في نفس الأمسية من قبل قوات الشرطة.

وكان الموقوف رفقة شريكه، حيث وبعد التحقيق المعمق تم استرجاع كل المسروقات من محل يقع بحي آخر.

وقد اشترى صاحبه المسروقات بمبلغ جد زهيد وعرضها للبيع، ليتم تقديم ثلاثتهم امام النيابة المحلية.

وتوبع المتهمون بالسرقة الموصوفة باقتران ظروف الليل، التسلق، والكسر، وإخفاء أشياء مسروقة.