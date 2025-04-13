قسنطينة.. قتيلان في سقوط سيارة من أعلى منحدر بـ ز عرورة 

لقي شخصان حتفهما اليوم في حادث مرور وقع بمنطقة زعرورة بإقليم بلدية ابن باديس ولاية قسنطينة.

وحسب بيان الحماية المدنية تدخلت إسعافات الحماية المدنية للمركز المتقدم ابن باديس في حدود الساعة 17:00 لأجل حادث مرور.

الحادث تمثل في سقوط سيارة من أعلى منحدر حوالي 30متر، داخل محجرة بمنطقة زعرورة .

وخلف الحادث ضحيتين يبلغان من العمر 21و23 سنة متوفين بعين المكان ،تم تحويلهما الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الحروب.