قسنطينة: قتيلان و3 جرحى إثر إصطدام بين شاحنة وسيارة بعين عبيد

خلّف حادث مرور أليم وقع صباح اليوم بالطريق الوطني رقم 20 بمحاذاة محطة البنزين مدخل بلدية عين أعبيد بقسنطينة ضحيتين من جنس ذكر.

ويبلغ عمر الضحيتين 40 سنة متوفيتين بعين المكان اثر إصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة. كما خلف ذات الحادث 03 مصابين إثنين منهم من جنس ذكر. أعمارهما ما بين 18 و26 سنة وأنثى 20 سنة. أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة أسعفوا و نقلو من طرف مصالح الحماية المدنية إلى العيادة متعددة الخدمات عين اعبيد. فيما تم نقل جثث المتوفين الى مصلحة حفظ الجثث.