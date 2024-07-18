قسنطينة: قتيلتين وجريح في حادث مرور بزيغود يوسف

خلّف حادث مرور خطير بولاية قسنطينة تمثل في اصطدام بين سيارة و شاحنة .على مستوى الطريق السيار “شرق غرب” شطر زيغود يوسف بإتجاه سكيكدة. ضحيتين من جنس أنثى أعمارهم بين 23 و 59 سنة متوفيتان في عين المكان.

كما تم تسجيل مصاب من جنس ذكر يبلغ من العمر 30 سنة متعدد الإصابات. أسعف ونقل من طرف مصالح الحماية المدنية الى مستشفى زيغود يوسف. فيما تم نقل الجثتين مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى. كما فتحت الجهات الامنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب وقوع الحادث